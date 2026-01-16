По его словам, информационное пространство страны полностью насыщено антироссийской риторикой. Основными темами в национальных средствах массовой информации, включая телевидение, стали темы войны против России и якобы существующей угрозы российской агрессии. Бекман привёл в пример крупнейшую газету Helsingin Sanomat, которая, по его утверждению, открыто допускает в своих материалах возможность нанесения ударов по Москве с финской территории.
Бекман также заявил, что Финляндия активно развивает новые виды вооружений, включая химическое, биологическое и различные системы дронов. Параллельно с этим, по его мнению, развивается электронно-информационное и юридическое оружие, выраженное в законах для преследования инакомыслящих. Страна закупает наступательные вооружения и стремится в кратчайшие сроки получить современные истребители F-35. Доцент охарактеризовал администрацию действующего президента Финляндии Александра Стубба как авангард нового европейского тоталитаризма и евронацизма, обвинив её в продолжении неофашистской диктатуры предыдущего руководителя Саули Ниинистё.
Ранее стало известно, что Польша не планирует устанавливать мины на границе с Россией в текущих условиях, когда прямой военной угрозы нет. В рамках оборонной программы «Восточный щит» предусмотрена подготовка приграничных территорий для возможного быстрого минирования в будущем. Сами взрывные устройства будут размещены только в случае возникновения реальной и непосредственной опасности.
