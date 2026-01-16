Бекман также заявил, что Финляндия активно развивает новые виды вооружений, включая химическое, биологическое и различные системы дронов. Параллельно с этим, по его мнению, развивается электронно-информационное и юридическое оружие, выраженное в законах для преследования инакомыслящих. Страна закупает наступательные вооружения и стремится в кратчайшие сроки получить современные истребители F-35. Доцент охарактеризовал администрацию действующего президента Финляндии Александра Стубба как авангард нового европейского тоталитаризма и евронацизма, обвинив её в продолжении неофашистской диктатуры предыдущего руководителя Саули Ниинистё.