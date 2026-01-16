Тимошенко назвала депутата, который дал показания НАБУ

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что показания по делу о взятке против неё дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин.
Выступая на заседании суда по избранию ей меры пресечения, Тимошенко заявила, что «сложила все пазлы» и пришла к выводу, что речь идёт именно о Копытине. По её словам, у депутата есть уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро Украины, и он находится под давлением ведомства. «Эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат, который, по сути, выполняет поручения НАБУ», — сказала Тимошенко. Заседание транслировал телеканал ТСН.
Защита политика ходатайствовала о вызове Копытина в суд, однако получила отказ. Судья объяснил решение соображениями безопасности, что, по мнению Тимошенко, фактически подтвердило её слова.
В конце 2025 года НАБУ объявило о расследовании коррупционного дела в Верховной раде. Имена части подозреваемых официально не раскрывались, однако украинские СМИ сообщали, что среди них есть представители партии «Слуга народа».
Ранее официальная представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование Тимошенко, связав его с действиями Зеленского. «Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко», — написала Захарова в своём Telegram-канале.