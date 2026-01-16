Тимошенко назвала депутата, который дал показания НАБУ

Выступая на заседании суда по избранию ей меры пресечения, Тимошенко заявила, что «сложила все пазлы» и пришла к выводу, что речь идёт именно о Копытине. По её словам, у депутата есть уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро Украины, и он находится под давлением ведомства. «Эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат, который, по сути, выполняет поручения НАБУ», — сказала Тимошенко. Заседание транслировал телеканал ТСН.