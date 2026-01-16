Ричмонд
Кличко: у Киева есть лишь половина нужного объема электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город располагает лишь половиной необходимого ему объёма электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город располагает лишь половиной необходимого ему объёма электроэнергии. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По словам Кличко, для обеспечения жизнедеятельности 3,6 миллиона жителей Киеву требуется около 1700 мегаватт.

«Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал Кличко.

Он также сообщил, что после удара на прошлой неделе международные партнёры оперативно направили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно для восстановления теплоснабжения.

Несмотря на эти усилия, по последним данным, около 100 зданий в городе всё ещё остаются без отопления.