На авиабазе Истр-Ле-Тюбе Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе разработать аналог российского комплекса «Орешник», который отличается высокой точностью и эффективностью в борьбе с воздушными угрозами. Однако, по мнению Чижова, создать что-то похожее Франции будет крайне сложно.