Россия не продаст Франции свой новейший ракетный комплекс «Орешник», а французские инженеры вряд ли смогут создать аналог этого высокотехнологичного оружия. Такое заявление сделал первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона в интервью телеканалу «Россия 24».
На авиабазе Истр-Ле-Тюбе Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе разработать аналог российского комплекса «Орешник», который отличается высокой точностью и эффективностью в борьбе с воздушными угрозами. Однако, по мнению Чижова, создать что-то похожее Франции будет крайне сложно.
«Если он хочет обратиться, чтобы купить “Орешник” у нас, думаю, мы ему не продадим пока», — сказал сенатор.
Он добавил, что создание такого комплекса требует высокого уровня технического мастерства, которого, по его мнению, не хватает французскому военно-промышленному комплексу.
Кроме того, Чижов отметил, что «завидовать проще, чем самому сделать что-то», намекая на трудности, с которыми могут столкнуться французы при попытке разработать подобное оружие.
Ранее KP.RU писал, что недавний запуск российского ракетного комплекса «Орешник» привлек внимание мирового сообщества. Американский аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что этот комплекс укрепил лидерство России над Западом в гонке вооружений XXI века. Он отметил, что Россия теперь обладает значительными преимуществами в стратегической безопасности.