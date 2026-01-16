Трамп хочет обязать бизнесменов вложить 15 миллиардов долларов в одну цель: вот о чем речь

Президент США Дональд Трамп хочет заставить американский бизнес вложить 15 млрд долларов в строительство электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Источник отмечает, что глава Белого дома намерен обязать бизнес потратить средства на создание электростанций для энергоемких дата-центров. Это позволит снизить риск роста тарифов для жителей страны, а также сможет решить проблему дефицита электроэнергии.
«Я не хочу, чтобы американцы платили больше за электричество из-за центров обработки данных», — заявил Трамп.
Власти США намерены провести аукцион под управлением оператора PJM Interconnection LLC, в рамках которого бизнес сможет принять участие в 15-летних контрактах для строительства объектов энергоинфраструктуры.
Ранее KP.RU сообщал, что США рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии. Это связано с неспособностью зеленой энергетики справиться с ростом спроса в стране.