Путина познакомили с достижениями России в области беспилотных технологий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. Экспозиция разместилась в депо метро Москвы «Аминьевское», где готовится к выходу в рейс первый в РФ беспилотный поезд «Москва-2026» — его также представили главе государства.