Путина познакомили с достижениями России в области беспилотных технологий

Помимо «Москвы-2026» и уже использующегося беспилотного трамвая «Львенок», главе государства показали беспилотные катер «Катамаран», робота-уборщика «Пиксель», робота-консультанта «Промобот», робота-курьера «Марс», робота-грузовика «Феликс», многочисленные авиабеспилотники, автоматизированные сельскохозяйственные тракторы.
С новинками беспилотного транспорта Путина познакомили мэр Москвы Сергей Собянин, министры транспорта Андрей Никитин, сельского хозяйства Оксана Лут, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, промышленности и торговли Антон Алиханов, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов и ГЛОНАСС Алексей Райкевич.