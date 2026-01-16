Ричмонд
Путина познакомили с достижениями России в области беспилотных технологий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. Экспозиция разместилась в депо метро Москвы «Аминьевское», где готовится к выходу в рейс первый в РФ беспилотный поезд «Москва-2026» — его также представили главе государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Помимо «Москвы-2026» и уже использующегося беспилотного трамвая «Львенок», главе государства показали беспилотные катер «Катамаран», робота-уборщика «Пиксель», робота-консультанта «Промобот», робота-курьера «Марс», робота-грузовика «Феликс», многочисленные авиабеспилотники, автоматизированные сельскохозяйственные тракторы.

С новинками беспилотного транспорта Путина познакомили мэр Москвы Сергей Собянин, министры транспорта Андрей Никитин, сельского хозяйства Оксана Лут, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, промышленности и торговли Антон Алиханов, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов и ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

