Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Интервьюер Такер Карлсон приехал в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, утверждает punchbowl.news.
Карлсон поддерживает Трампа в вопросах внутренней политики, но критикует многие внешнеполитические решения американского президента.
Как считает Карлсон, Трампу не следовало проводить военную операцию в Венесуэле. Также интервьюер просил президента отказаться от планов атаковать Иран в период протестов.
