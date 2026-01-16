Ричмонд
Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Интервьюер Такер Карлсон приехал в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, утверждает punchbowl.

Интервьюер Такер Карлсон приехал в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, утверждает punchbowl.news.

Карлсон поддерживает Трампа в вопросах внутренней политики, но критикует многие внешнеполитические решения американского президента.

Как считает Карлсон, Трампу не следовало проводить военную операцию в Венесуэле. Также интервьюер просил президента отказаться от планов атаковать Иран в период протестов.

