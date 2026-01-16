Министр обороны Италии высмеял отправку европейской миссии в Гренландию

Глава итальянского оборонного ведомства задался риторическим вопросом о целесообразности такого шага, отметив, что несколько сотен военных любой национальности не смогут оказать существенного влияния на ситуацию. Он раскритиковал саму идею, сравнив её с началом анекдота, в котором фигурируют 15 итальянцев, 15 французов и 15 немцев.
Крозетто подчеркнул, что внешняя политика не должна превращаться в соревнование по рассылке военных в разные точки мира. По этой причине Италия не собирается отправлять своих солдат в Гренландию.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности применить торговые пошлины против ряда стран в случае их несогласия с американскими планами по приобретению Гренландии. Он обосновал подобные меры соображениями национальной безопасности США, назвав Гренландию важным для этого активом. В своём высказывании американский президент также в характерной манере провозгласил себя королём пошлин.
