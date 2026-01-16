Министр обороны Италии высмеял отправку европейской миссии в Гренландию

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности применить торговые пошлины против ряда стран в случае их несогласия с американскими планами по приобретению Гренландии. Он обосновал подобные меры соображениями национальной безопасности США, назвав Гренландию важным для этого активом. В своём высказывании американский президент также в характерной манере провозгласил себя королём пошлин.