Владимир Путин прибыл в метродепо «Аминьевское» в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» в пятницу, 16 января. На месте российского лидера встретил мэр столицы Сергей Собянин.
В ходе посещения главе государства будут представлены образцы современной транспортной техники, включая беспилотный и автономный транспорт. Отмечается, что в рамках посещения метродепо «Аминьевское» Путину продемонстрируют первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026».
Также у главы государства запланировано совещание.