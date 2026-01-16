Владимир Путин прибыл в метродепо «Аминьевское» в Москве

В ходе посещения главе государства будут представлены образцы современной транспортной техники, включая беспилотный и автономный транспорт. Отмечается, что в рамках посещения метродепо «Аминьевское» Путину продемонстрируют первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026».