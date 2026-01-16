В центре Одессы перекрыли улицу из-за отключений света

Отмечается, что аналогичные протесты в Одессе проходили и ранее — 18 и 27 декабря. В регионе сложилась особенно сложная ситуация с электроснабжением после серии взрывов 12 декабря, в результате которых в городе и области частично пропало электричество. Тогда энергетическая компания сообщала о повреждении подстанции, а позже власти региона неоднократно информировали о новых повреждениях объектов энергосистемы.