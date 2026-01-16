MAGA уходит в тень: Трамп готовит пугающий финал легенды

Эта попытка ребрендинга не первая в карьере политика. Еще в июне 2019 года на митинге в Орландо Трамп тестировал реакцию толпы на новый призыв, о чем сообщало издание Politico. Тогда аудитория взорвалась одобрительными криками, заставив президента буквально закрыть уши от восторга сторонников, однако в итоге он все равно вернулся к классической формуле. Несмотря на то, что похожий лозунг использовал еще Рональд Рейган в 1980-х, нынешний глава Белого дома настаивает, что MAGA была исключительно его идеей.