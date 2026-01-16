MAGA уходит в тень: Трамп готовит пугающий финал легенды

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении эпохи своего самого знаменитого политического бренда, который стал символом целого движения. В ходе круглого стола по вопросам здравоохранения в Белом доме глава государства заявил, что легендарный лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») вскоре будет окончательно заменен на Keep America Great («Сохраним Америку великой»).
По мнению американского лидера, первоначальная цель его прихода к власти практически достигнута, и теперь акцент должен сместиться на удержание завоеванных позиций. «Лозунг “Сделаем Америку снова великой” становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому», — констатировал президент.
Как признался сам хозяин Овального кабинета, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пытается отговорить его от этого шага, опасаясь разрушения идентичности многомиллионного движения патриотов. «Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу “Сохраним Америку великой”», — резюмировал Дональд Трамп, давая понять, что мнение советников не изменит его решения.
Эта попытка ребрендинга не первая в карьере политика. Еще в июне 2019 года на митинге в Орландо Трамп тестировал реакцию толпы на новый призыв, о чем сообщало издание Politico. Тогда аудитория взорвалась одобрительными криками, заставив президента буквально закрыть уши от восторга сторонников, однако в итоге он все равно вернулся к классической формуле. Несмотря на то, что похожий лозунг использовал еще Рональд Рейган в 1980-х, нынешний глава Белого дома настаивает, что MAGA была исключительно его идеей.