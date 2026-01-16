Урсула фон дер Ляйен пропустит дебаты о вотуме недоверия себе

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на дебатах в Европарламенте, посвященных вынесению вотума недоверия к ее ведомству, так как будет находиться с визитом в Парагвае. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, говорится на официальном сайте европейского исполнительного органа.
Пиньо отметила, что визит фон дер Ляйен запланирован на следующую неделю и подчеркнула, что инициатива о вотуме недоверия находится в компетенции Европарламента.
Она добавила, что любой член коллегии комиссаров может представлять комиссию на таких дебатах, и вместо фон дер Ляйен на мероприятии выступит еврокомиссар по энергетике и торговле Марош Шефчович.
Ранее в Европарламенте уже были попытки вынести вопрос о недоверии к Урсуле фон дер Ляйен, но они не привели к ее отставке.