Урсула фон дер Ляйен пропустит дебаты о вотуме недоверия себе

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на дебатах в Европарламенте, посвященных вынесению вотума недоверия к ее ведомству, так как будет находиться с визитом в Парагвае. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, говорится на официальном сайте европейского исполнительного органа.