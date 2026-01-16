Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал за доллар

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал строительство Панамского канала как самый дорогой и успешный проект в истории страны. Об этом американский лидер заявил во время мероприятия в Белом доме.
«Тедди Рузвельт пришёл к власти. Он унаследовал значительные финансовые ресурсы и построил Панамский канал, самый дорогой объект, когда-либо построенный в истории Соединённых Штатов, в относительном выражении», — сказал глава Белого дома.
Трамп уточнил, что сумма, потраченная на этот проект, эквивалентна примерно 5 триллионам долларов. Он отметил, что Панамский канал остается важным сооружением для американцев, однако 39-й президент США Джимми Картер передал канал за символический доллар.
Ранее KP.RU писал, что в администрации Трампа активно обсуждают присоединение Гренландии и Панамского канала к США. Причины интереса к каналу очевидны. Он является мощным рычагом в глобальном управлении.