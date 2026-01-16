Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал за доллар

Узнать больше по теме

Панамский канал: почему судоходная артерия так важна для торговли и зачем она Дональду Трампу

Современная торговля во многом зависит от логистических цепочек, большая часть которых приходится на морские перевозки. Не последнюю роль играет Панамский канал, позволяющий быстро попасть из Атлантического в Тихий океан. Разбираемся, зачем важная транспортная артерия понадобилась Трампу.