Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча украинской и американской делегаций пройдет завтра в Майами

Завтра в Майами состоится встреча делегаций Украины и США.

Завтра в Майами состоится встреча делегаций Украины и США. Об этом заявила посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Стефанишина, пишут украинские СМИ.

По её словам, стороны в данный момент работают над двумя ключевыми документами: соглашением о гарантиях безопасности Украины и договорённостью об экономическом сотрудничестве.

Общий потенциальный объём инвестиций и поддержки по этим соглашениям может достичь 800 миллиардов долларов. Их подписание может состояться уже на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.