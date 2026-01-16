Встреча украинской и американской делегаций пройдет завтра в Майами

Завтра в Майами состоится встреча делегаций Украины и США. Об этом заявила посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Стефанишина, пишут украинские СМИ.
По её словам, стороны в данный момент работают над двумя ключевыми документами: соглашением о гарантиях безопасности Украины и договорённостью об экономическом сотрудничестве.
Общий потенциальный объём инвестиций и поддержки по этим соглашениям может достичь 800 миллиардов долларов. Их подписание может состояться уже на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.