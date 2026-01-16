Эксперт объяснил, почему Трамп вряд ли решится отправить войска в Иран

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, не будет отправлять войска США в Иран даже если атакует страну, предположил венгерский эксперт Георг Шпетле. Он сказал, что может представить себе «предупредительный авиаудар» или какие-либо другие действия со стороны США, но уверен, что американская общественность не примет вмешательство в войну, которая может длиться несколько лет, сообщает РИА «Новости».
Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране интернет. Сообщается о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств.
Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.
Читайте материал «США расширили антииранские санкции».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.