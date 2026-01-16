Эксперт объяснил, почему Трамп вряд ли решится отправить войска в Иран

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, не будет отправлять войска США в Иран даже если атакует страну, предположил венгерский эксперт Георг Шпетле. Он сказал, что может представить себе «предупредительный авиаудар» или какие-либо другие действия со стороны США, но уверен, что американская общественность не примет вмешательство в войну, которая может длиться несколько лет, сообщает РИА «Новости».