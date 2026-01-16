Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему Трамп вряд ли решится отправить войска в Иран

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, не будет отправлять войска США в Иран даже если атакует страну, предположил венгерский эксперт Георг Шпетле.

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, не будет отправлять войска США в Иран даже если атакует страну, предположил венгерский эксперт Георг Шпетле. Он сказал, что может представить себе «предупредительный авиаудар» или какие-либо другие действия со стороны США, но уверен, что американская общественность не примет вмешательство в войну, которая может длиться несколько лет, сообщает РИА «Новости».

Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране интернет. Сообщается о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств.

Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Читайте материал «США расширили антииранские санкции».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше