Президент США Дональд Трамп заявил, что его знаменитый лозунг Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой» — Прим. ред.) вскоре станет устаревшим и его нужно заменить на новый. Об этом американский лидер сообщил на встрече в Белом доме.
«Лозунг “Сделаем Америку снова великой” становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу “Сохраним Америку великой”», — сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пыталась отговорить его от отказа от прежнего лозунга. Поскольку он стал символом патриотической кампании президента США и сыграл важную роль в его победе на выборах 2024 года.
Ранее официальны представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трамп придумал лозунг «Сделаем Америку снова великой» для спасения США. Она добавила, что некоторые методы работы американского главы Россия воспринимает как приемлемые.