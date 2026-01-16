Трамп намерен сменить лозунг «Сделаем Америку снова великой»: что придумал президент США

«Лозунг “Сделаем Америку снова великой” становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу “Сохраним Америку великой”», — сказал глава Белого дома.