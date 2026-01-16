Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен сменить лозунг «Сделаем Америку снова великой»: что придумал президент США

Трамп хочет поменять лозунг с MAGA на «Сохраним Америку великой».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его знаменитый лозунг Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой» — Прим. ред.) вскоре станет устаревшим и его нужно заменить на новый. Об этом американский лидер сообщил на встрече в Белом доме.

«Лозунг “Сделаем Америку снова великой” становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу “Сохраним Америку великой”», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пыталась отговорить его от отказа от прежнего лозунга. Поскольку он стал символом патриотической кампании президента США и сыграл важную роль в его победе на выборах 2024 года.

Ранее официальны представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трамп придумал лозунг «Сделаем Америку снова великой» для спасения США. Она добавила, что некоторые методы работы американского главы Россия воспринимает как приемлемые.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше