Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в метродепо «Аминьевское»

Президент также ознакомился с роботакси и роботами-доставщиками от компании Яндекс, которые уже осуществили более 850 000 доставок. Роботакси проходит тестирование в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», а запуск в новых районах Москвы запланирован на 2026 год.