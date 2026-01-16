Ричмонд
Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в метродепо «Аминьевское»

Путин посетил выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную автономному и беспилотному гражданскому транспорту в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.

На мероприятии ему продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок-Москва», который начал курсировать в столице в 2025 году. Кроме того, Путин увидел катер «Катамаран», образцы уборочной техники, а также несколько беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пожаров, незаконных вырубок леса и создания 3D-моделей местности.

Также на выставке представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус Манжерок и магистральные тягачи.

Президент также ознакомился с роботакси и роботами-доставщиками от компании Яндекс, которые уже осуществили более 850 000 доставок. Роботакси проходит тестирование в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», а запуск в новых районах Москвы запланирован на 2026 год.

Ранее Песков сообщил о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом.