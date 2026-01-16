Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в метродепо «Аминьевское»

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную автономному и беспилотному гражданскому транспорту в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.
На мероприятии ему продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок-Москва», который начал курсировать в столице в 2025 году. Кроме того, Путин увидел катер «Катамаран», образцы уборочной техники, а также несколько беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пожаров, незаконных вырубок леса и создания 3D-моделей местности.
Также на выставке представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус Манжерок и магистральные тягачи.
Президент также ознакомился с роботакси и роботами-доставщиками от компании Яндекс, которые уже осуществили более 850 000 доставок. Роботакси проходит тестирование в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», а запуск в новых районах Москвы запланирован на 2026 год.
