Министр обороны Израиля подтвердил снос зданий в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что израильские военные продолжают разрушать здания в секторе Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.
По его словам, эти действия направлены на уничтожение подземной инфраструктуры, которой пользуются вооружённые палестинские радикалы. Кац напомнил, что власти Израиля ранее объявили своей целью ликвидацию подземных сооружений в Газе «до последнего туннеля».
Министр также прокомментировал публикацию американской прессы, в которой утверждалось, что после введения режима прекращения огня в Газе были разрушены тысячи зданий, включая жилые кварталы, теплицы и сельскохозяйственные угодья. По утверждению Каца, Армия обороны Израиля действует в рамках поставленных задач по обеспечению безопасности страны и продолжит такие действия при необходимости.
Ранее сообщалось, что многоцелевой вертолёт ВВС Израиля «Яншуф» разбился во время попытки эвакуации после вынужденной посадки. По данным израильской армии, вертолёт совершил аварийную посадку 13 января из-за погодных условий, а при последующей эвакуации трос, которым его крепили к другому вертолёту, оборвался. Пострадавших в результате инцидента нет.