Трамп заявил о необходимости Гренландии в рамках «Золотого купола»

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон крайне нуждается в Гренландии для обеспечения нацбезопасности Штатов в контексте развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».
«Гренландия крайне необходима нам для национальной безопасности. Без нее у нас будет огромная брешь в национальной безопасности, особенно в контексте проекта “Золотой купол” и других подобных проектов», — сказал Трамп журналистам у Белого дома перед тем, как отбыть во Флориду.
