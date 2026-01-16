Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января

В переговорах примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Мы работаем над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и о экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита — доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины», — добавила посол.