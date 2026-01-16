Ричмонд
Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января

В переговорах примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новый раунд переговоров делегаций США и Украины пройдет 17 января в Майами. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства. Завтра, в Майами, штат Флорида, состоятся переговоры», — написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В переговорах примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Мы работаем над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и о экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита — доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины», — добавила посол.

При этом Зеленский в пятницу признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам.

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.

