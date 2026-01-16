Ричмонд
Полмиллиона штыков: Медведев доложил Путину о комплектовании войск за год

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подтвердил полное выполнение плана по набору военнослужащих-контрактников, поставленного на 2025 год.

Выступая на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем, Медведев сообщил, что все обязательства перед руководством страны выполнены в полном объеме. Общее число новых профессиональных бойцов вместе с добровольцами вплотную приблизилось к полумиллиону человек.

«Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он также уточнил, что детальные сведения о готовности новых подразделений уже переданы на высший уровень: «Доклад о достигнутых результатах я представил главе государства».

Медведев также обнародовал данные о том, что в 2025 году контракты о прохождении военной службы подписали 422 704 человека. Еще 32 тысячи человек присоединились к войскам в качестве добровольцев. Видео с совещания опубликовано в его канале на платформе MAX.

