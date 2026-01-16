Дания пригласила США присоединиться к учениям в Гренландии

Глава арктического командования вооружённых сил Дании Сёрен Андерсен заявил, что пригласил США присоединиться к военным учениям в Гренландии и в настоящее время ожидает ответа американской стороны.
«Глава арктического командования Дании заявил в пятницу, что пригласил США принять участие в военных учениях в Гренландии и ожидает ответа», — передаёт агентство Reuters.
Ранее стало известно, что Великобритания направила одного военного офицера в Гренландию по просьбе Дании. Как пишет издание Independent, развертывание связано с усилением военного присутствия Копенгагена в Арктике и на Крайнем Севере.
По данным британских властей, офицер был направлен в Гренландию для участия в разведывательной группе в преддверии арктических учений. В публикации отмечается, что этот шаг был сделан на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости усиления американского контроля над островом.