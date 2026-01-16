Европа подталкивает мир к еще одной масштабной войне, считает политолог Сергей Караганов.
В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном эксперт отметил, что европейцам уже дважды в истории удавалось этого добиться. США уже пару раз их спасали, однако теперь они вернулись «к старой игре», подчеркнул Караганов.
По его мнению, сейчас русским необходимо действовать жестко. Политолог полагает, что был бы уместен превентивный удар ядерным оружием по ЕС, который бы осадил Брюссель, пишет «Царьград».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что лидеры Европы подталкивают ее к третьей мировой войне.
