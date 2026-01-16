Ричмонд
«Не мода, а необходимость»: Владимир Путин о внедрении беспилотной техники в России

Путин остался впечатлен увиденными образцами беспилотных систем.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что остался впечатлен образцами беспилотных систем, представленными ему на полях выставки в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское». Визит главы государства состоялся вечером 16 января.

По словам Путина, внедрение беспилотной техники является не модой, а необходимостью. Это позволит решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицита на рынке труда, а также обеспечивать безопасность и суверенитет страны.

«Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений — это, разумеется, не мода. Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны», — отметил президент.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл в метродепо «Аминьевское» в Москве. В рамках визита у главы государства также запланировано совещание по вопросам развития автономных систем.