Путину показали первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026»

Путин приехал в электродепо «Аминьевское», где осматрел выставку беспилотных технологий. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена. Ожидается, что в 2026 году начнутся тестовые беспилотные рейсы без пассажиров, а уже в 2027 году поезд начнёт перевозить пассажиров. К 2030 году планируется запуск первой полностью беспилотной линии метро.
Также Путину был представлен беспилотный трамвай «Львёнок», который уже используется для перевозки пассажиров. К 2030 году две трети трамвайного парка столицы будут составлять такие вагоны.
«Кроме того, президент ознакомился с достижениями современных автономных систем в сельском хозяйстве, а также с разработками отечественных компаний для обеспечения безопасности и повышения производительности труда», — сообщает пресс-служба Кремля.
Главу государства сопровождала представительная группа высокопоставленных лиц, включая заместителя председателя правительства Виталия Савельева, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министров Антона Алиханова (промышленность и торговля), Оксану Лут (сельское хозяйство), Александра Козлова (природные ресурсы и экология), а также мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.
