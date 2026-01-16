Ричмонд
Путину показали первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026»

Президент России Владимир Путин осмотрел первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026». Презентация новинки состоялась в электродепо «Аминьевское», где мэр Москвы Сергей Собянин продемонстрировал главе государства восьмивагонный состав, разработанный в Мытищах.

Путин приехал в электродепо «Аминьевское», где осматрел выставку беспилотных технологий. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена. Ожидается, что в 2026 году начнутся тестовые беспилотные рейсы без пассажиров, а уже в 2027 году поезд начнёт перевозить пассажиров. К 2030 году планируется запуск первой полностью беспилотной линии метро.

Также Путину был представлен беспилотный трамвай «Львёнок», который уже используется для перевозки пассажиров. К 2030 году две трети трамвайного парка столицы будут составлять такие вагоны.

«Кроме того, президент ознакомился с достижениями современных автономных систем в сельском хозяйстве, а также с разработками отечественных компаний для обеспечения безопасности и повышения производительности труда», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождала представительная группа высокопоставленных лиц, включая заместителя председателя правительства Виталия Савельева, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министров Антона Алиханова (промышленность и торговля), Оксану Лут (сельское хозяйство), Александра Козлова (природные ресурсы и экология), а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

