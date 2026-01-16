Путину показали первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026»

Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена. Ожидается, что в 2026 году начнутся тестовые беспилотные рейсы без пассажиров, а уже в 2027 году поезд начнёт перевозить пассажиров. К 2030 году планируется запуск первой полностью беспилотной линии метро.