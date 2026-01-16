Трамп поблагодарил власти Ирана за отмену более 800 казней

Лидер США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана якобы планировали осуществить более 800 казней, он благодарен им за отмену решения.
«Я глубоко уважаю тот факт, что все запланированные вчера казни (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо!», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Отметим, в конце декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за падения курса риала. Впоследствии к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на многие крупные города.
Как заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире Fox News, власти страны не намерены применять смертную казнь для приговоренных участников протестов.
Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана опровергли данные о смертном приговоре для одного из участников протестов Эрфана Солтани.