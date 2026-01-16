Массированная атака неизбежна: Зеленский раскрыл секретный доклад разведки

Ранее сообщалось, что Киевская горадминистрация в связи с критическим положением в городе с отоплением и обеспечением электроэнергией приняла решение все высшие учебные заведения, а также заведения профтехобразования перевести на дистанционное обучение. Кроме этого бизнес призвали отключить гирлянды, рекламу, вывески. Накануне сообщалось, что в Киеве начали закрываться продуктовые магазины, так как генераторы не справляются с нагрузкой. Мэр города Виталий Кличко заявил агентству Reuters, что Киев располагает лишь примерно половиной объёма электроэнергии, который ей необходим. «Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал Кличко.