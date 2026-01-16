Путин поручил ввести роботов-доставщиков в юридическое поле

Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства. Об этом глава государства заявил на полях совещания по вопросам развития автономных систем в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское».
«На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства», — отметил президент.
По словам Путина, ввести в юридическое поле можно роботов-доставщиков. Он также призвал организовать в стране сертификацию различных типов беспилотных систем, установив для них определенные требования и стандарты.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин остался впечатлен увиденными образцами беспилотных систем во время посещения метродепо «Аминьевское» в Москве. Президент заявил, что внедрение беспилотной техники является не модой, а необходимостью.