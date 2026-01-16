Путина впечатлили образцы новых беспилотных летательных систем

«Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет», — сказал Путин.
По словам президента, новые технологии способны радикально менять повседневную жизнь и формировать экономику автономных систем, создавая перспективы для разных отраслей. Глава государства отметил смелость и разнообразие предложений конструкторов.
Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.
