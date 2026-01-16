Ричмонд
Путина впечатлили образцы новых беспилотных летательных систем

Президент России Владимир Путин высоко оценил образцы беспилотных систем, представленные ему перед совещанием по развитию автономных технологий. Глава государства отметил широкий спектр их применения.

Источник: Life.ru

«Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет», — сказал Путин.

По словам президента, новые технологии способны радикально менять повседневную жизнь и формировать экономику автономных систем, создавая перспективы для разных отраслей. Глава государства отметил смелость и разнообразие предложений конструкторов.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.

