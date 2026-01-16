Ричмонд
Путин признал отставание России в сфере автономного транспорта

Россия пока отстаёт от ряда стран в области автономного транспорта, где уже массово эксплуатируются беспилотные такси. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

Источник: Life.ru

«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы всё ещё существенно отстаём от некоторых других стран. Например, в определённых городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, особенно важно для развития отрасли в России.

Ранее Life.ru сообщал, что Путину продемонстрировали первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026». Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена.

