Путин признал отставание России в сфере автономного транспорта

«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы всё ещё существенно отстаём от некоторых других стран. Например, в определённых городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, особенно важно для развития отрасли в России.
Ранее Life.ru сообщал, что Путину продемонстрировали первый в России беспилотный поезд метро «Москва-2026». Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.