Путин назвал необходимость внедрения беспилотников в экономику

Внедрение беспилотных технологий в различные сферы жизни является не модным трендом, а необходимостью, заявил президент России Владимир Путин.
Заявление прозвучало в ходе совещания, посвящённого развитию автономных и беспилотных систем. По словам главы государства, масштабы применения таких технологий необходимо существенно увеличить. «Применение беспилотных и автономных систем необходимо нарастить в десятки раз», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин осмотрел выставку, посвящённую автономному и беспилотному гражданскому транспорту, которая прошла в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена. На мероприятии ему продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок-Москва», начавший курсировать в столице в 2025 году, а также катер «Катамаран», образцы уборочной техники и беспилотные летательные аппараты для мониторинга пожаров, незаконных вырубок леса и создания 3D-моделей местности.
Кроме того, на выставке были представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус «Манжерок» и магистральные тягачи. Президент также ознакомился с роботакси и роботами-доставщиками, которые уже выполнили более 850 тысяч доставок. Роботакси проходит тестирование в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», а запуск в новых районах Москвы запланирован на 2026 год.