Путин назвал необходимость внедрения беспилотников в экономику

Кроме того, на выставке были представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус «Манжерок» и магистральные тягачи. Президент также ознакомился с роботакси и роботами-доставщиками, которые уже выполнили более 850 тысяч доставок. Роботакси проходит тестирование в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», а запуск в новых районах Москвы запланирован на 2026 год.