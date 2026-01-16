Путин призвал создать национальную индустрию беспилотного транспорта в России

В России необходимо создать национальную индустрию беспилотных транспортных систем, которая будет действовать на суверенной, независимой от иностранного влияния платформе. Об этом в ходе совещания по развитию автономных систем 16 января 2026 года заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал привлечь ветеранов СВО, имеющих опыт обращения с боевыми беспилотниками, к разработке и развитию систем гражданских беспилотных аппаратов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше