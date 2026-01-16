НАТО удалила брифинг 1999 года, где оправдывали удары по Сербии

С сайта НАТО удалили стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года, на котором пресс-секретарь блока Джейми Ши оправдывал удары по гражданской инфраструктуре Сербии. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.
По данным архивного сервиса Wayback Machine, документ был удален НАТО в период между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.
На брифинге Ши заявлял, что электроэнергия обеспечивает работу систем командования и управления Сербии. Он требовал от президента Милошевича принять пять условий НАТО, чтобы сербы вновь имели воду и электричество.
«Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы», — подчеркивал пресс-секретарь НАТО, объясняя отсутствие у 70% сербов света и воды.
Ши называл проблемами Милошевича то, что удары НАТО имеют последствия для гражданских.
Ранее стало известно, что зять Трампа Кушнер решил не строить отель на месте здания генштаба Югославии в центре Белграда.