Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО удалила брифинг 1999 года, где оправдывали удары по Сербии

С сайта НАТО удалили брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов света и воды.

Источник: Аргументы и факты

С сайта НАТО удалили стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года, на котором пресс-секретарь блока Джейми Ши оправдывал удары по гражданской инфраструктуре Сербии. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.

По данным архивного сервиса Wayback Machine, документ был удален НАТО в период между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.

На брифинге Ши заявлял, что электроэнергия обеспечивает работу систем командования и управления Сербии. Он требовал от президента Милошевича принять пять условий НАТО, чтобы сербы вновь имели воду и электричество.

«Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы», — подчеркивал пресс-секретарь НАТО, объясняя отсутствие у 70% сербов света и воды.

Ши называл проблемами Милошевича то, что удары НАТО имеют последствия для гражданских.

Ранее стало известно, что зять Трампа Кушнер решил не строить отель на месте здания генштаба Югославии в центре Белграда.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше