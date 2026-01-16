Ричмонд
Путин поручил создать условия для участия ветеранов СВО в разработке БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил активно привлекать ветеранов СВО к работе с гражданскими беспилотниками. Он отметил, что бесценный опыт и мастерство этих героев, включая пилотов боевых дронов, успешно уничтожавших технику противника, должны быть использованы для продвижения технологического прогресса в мирных целях. Это решение было озвучено на совещании по развитию автономных систем.

Источник: Life.ru

«Я прошу правительство вместе с фондом “Защитники Отечества” создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

