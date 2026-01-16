Ричмонд
Путин провел совещание по вопросам развития автономных систем в России

Президент России обсудил вопросы ускоренного развития отечественных беспилотных технологий.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 16 января, провел совещание по вопросам развития автономных систем в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В своем вступительном слове президент коснулся вопросов ускоренного развития отечественных беспилотных и автономных технологий», — говорится в сообщении.

Также глава государства обсудил с присутствующими на собрании вопрос мер поддержки, необходимых для российских инновационных компаний.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал внедрение беспилотной техники необходимостью, а не модой. Он также высоко оценил образцы беспилотных систем, увиденные на выставке в метродепо «Аминьевское» в Москве.