Путин провел совещание по вопросам развития автономных систем в России

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 16 января, провел совещание по вопросам развития автономных систем в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В своем вступительном слове президент коснулся вопросов ускоренного развития отечественных беспилотных и автономных технологий», — говорится в сообщении.
Также глава государства обсудил с присутствующими на собрании вопрос мер поддержки, необходимых для российских инновационных компаний.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал внедрение беспилотной техники необходимостью, а не модой. Он также высоко оценил образцы беспилотных систем, увиденные на выставке в метродепо «Аминьевское» в Москве.