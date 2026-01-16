Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: у России есть потенциал для создания автономных систем

Путин отметил, что Россия обладает значительным потенциалом для разработки и производства автономных систем.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть значительный потенциал в области разработки и производства автономных систем. Об этом он сказал на совещании, посвященном развитию этих технологий.

По его словам, очевидно, что у России есть научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы занять позицию одних из мировых лидеров в разработке, производстве и широком внедрении автономных систем.

В ходе мероприятия Путин также попросил правительство разработать план действий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.

Напомним, что Путин посетил выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.