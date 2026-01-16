Путин: у России есть потенциал для создания автономных систем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть значительный потенциал в области разработки и производства автономных систем. Об этом он сказал на совещании, посвященном развитию этих технологий.
По его словам, очевидно, что у России есть научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы занять позицию одних из мировых лидеров в разработке, производстве и широком внедрении автономных систем.
В ходе мероприятия Путин также попросил правительство разработать план действий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики.
Напомним, что Путин посетил выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.