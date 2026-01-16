Путин: Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по развитию автономных систем вечером 16 января 2026 года, заявил о востребованности отечественного опыта в сфере БПЛА во всем мире.
По мнению главы государства, российский опыт, а также российские продукты в этой области, ждут во многих странах.
«Мировой рынок очень большой. Нас там ждут, уверяю вас. Я просто знаю об этом. Все наши друзья, партнеры, все об этом говорят», — подметил Путин.
Первым необходимым шагом на этом пути президент назвал создание комфортных таможенных условий для национальных компаний. Это поможет им выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал создать национальную индустрию беспилотных систем, которая бы функционировала на суверенной платформе. Это необходимо для качественного развития гражданских, а не только военных систем.