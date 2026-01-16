Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем

Путин уверен, что опыт России в сфере БПЛА будет востребован в мире.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по развитию автономных систем вечером 16 января 2026 года, заявил о востребованности отечественного опыта в сфере БПЛА во всем мире.

По мнению главы государства, российский опыт, а также российские продукты в этой области, ждут во многих странах.

«Мировой рынок очень большой. Нас там ждут, уверяю вас. Я просто знаю об этом. Все наши друзья, партнеры, все об этом говорят», — подметил Путин.

Первым необходимым шагом на этом пути президент назвал создание комфортных таможенных условий для национальных компаний. Это поможет им выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал создать национальную индустрию беспилотных систем, которая бы функционировала на суверенной платформе. Это необходимо для качественного развития гражданских, а не только военных систем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше