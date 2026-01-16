Ричмонд
Путин: Внедрение беспилотной техники — не мода, а необходимость

Президент России Владимир Путин заявил, что внедрение автономной и беспилотной техники — это не модный тренд, а стратегическая необходимость для страны. По словам главы государства, технологии автономного транспорта и роботизации должны стать частью системного подхода к развитию экономики и инфраструктуры.

Источник: Life.ru

«Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов, обеспечить безопасность, а значит суверенитет в конечном итоге России», — подчеркнул Путин на совещании по развитию автономных систем.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. После этого российский лидер проведёт рабочее совещание, посвящённое перспективам развития автономных систем.

