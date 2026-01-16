Путин призвал выработать подходы к мониторингу БПЛА в режиме реального времени

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости выработать подходы к мониторингу беспилотников в режиме реального времени. Об этом глава государства заявил вечером в пятницу, 16 января, в ходе совещания по развитию автономных систем.
«Технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени», — сказал Путин.
Напомним, 16 января Владимир Путин посетил выставку в электродепо «Аминьевское» в Москве, а после провел совещание по развитию автономных систем.
