Путин призвал выработать подходы к мониторингу БПЛА в режиме реального времени

Президент РФ заявил, что технологические меры нужны для скорейшего введения сквозной идентификации БПЛА во всех средах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости выработать подходы к мониторингу беспилотников в режиме реального времени. Об этом глава государства заявил вечером в пятницу, 16 января, в ходе совещания по развитию автономных систем.

«Технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени», — сказал Путин.

Напомним, 16 января Владимир Путин посетил выставку в электродепо «Аминьевское» в Москве, а после провел совещание по развитию автономных систем.

