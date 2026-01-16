Ричмонд
Путин поручил ввести в юридическое поле роботов-доставщиков и другую беспилотную технику

Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно закрепить правовой статус беспилотной техники в стране. Это касается как крупного автономного транспорта, так и небольших устройств, включая роботов-доставщиков.

Источник: Life.ru

«На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков. Организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты», — сказал Путин.

По словам российского лидера, решение позволит ускорить внедрение инновационных технологий в транспорт, логистику и городской сервис, обеспечив при этом безопасность и юридическую определенность.

что Путин приехал в депо Московского метрополитена «Аминьевское» в Москве. Первым делом глава государства осмотрел выставку образцов беспилотного и автономного транспорта. Глава государства признал, что впечатлили образцы новых беспилотных летательных систем.

