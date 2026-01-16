Татарстан может выдвинуть генерала Лапина в Госдуму

Власти Республики Татарстан рассматривают возможность выдвижения генерал-полковника Александра Лапина кандидатом на предстоящих выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года. Генерал может быть включен в партийные списки «Единой России», сообщает РБК со ссылкой на источники в региональной администрации и федеральных структурах. По данным журналистов, инициатива исходит лично от главы Татарстана Рустама Минниханова, которого связывают с военачальником давние доверительные отношения.
Официально в пресс-службе руководителя региона заявили, что «такой вопрос не обсуждался», однако эксперты видят в этом шаге четкую кадровую логику Казани.
Политолог Константин Калачев полагает, что республика стремится обеспечить статусное место для своего земляка. «Я думаю, что ключевое тут — логика достойного трудоустройства старого соратника», — отмечает эксперт. По его мнению, полезность такого решения для региона также нельзя сбрасывать со счетов, и в парламенте генерал «не потеряется, будет заметен».
Другой аналитик, Павел Склянчук, указывает на то, что выдвижение Лапина, если оно состоится, соответствует стратегии Татарстана по продвижению своих людей на федеральном уровне.
Александр Лапин, уроженец Казани, был уволен с военной службы в сентябре 2025 года. До этого он возглавлял группировку войск «Север», которая под его руководством вела бои за Волчанск, обороняла и освобождала Курскую область, а также формировала буферную зону в приграничных районах. В начале специальной военной операции генерал командовал группировкой «Центр», бойцы которой взяли Лисичанск, за что военачальнику в июле 2022 года было присвоено звание Героя России. Позднее он подвергся публичной критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина из-за ситуации с отводом войск из Красного Лимана. После увольнения в запас осенью 2025 года местные СМИ сообщали о его переходе на должность помощника главы Татарстана, однако официально это назначение не подтверждалось.