Путин: власти должны снять барьеры, мешающие внедрению автономных систем

Путин призвал правительство устранить барьеры, препятствующие внедрению автономных решений в экономику.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию автономных систем, призвал правительство снять барьеры, мешающие внедрению автономных решений в экономические сферы.

По его словам, правительству нужно и дальше без промедления снимать административные барьеры, которые препятствуют максимально быстрому и безопасному внедрению автономных решений в отраслях экономики.

Напомним, что ранее Путин посетил выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена.

Позже в ходе совещания он подчеркнул, что Россия обладает значительным потенциалом в разработке и производстве этих технологий. Глава государства добавил, что внедрение беспилотных технологий в различные сферы жизни является не просто модным трендом, а необходимостью.