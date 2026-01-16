«Последний министр»: почему перестановки Зеленского уже не спасут Украину

«Эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса», — констатирует автор материала. По его мнению, время на исправление ошибок уже упущено: «Даже если страна начнет более эффективно управлять своими ограниченными ресурсами, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта. У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери».