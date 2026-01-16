Владимир Зеленский предпринимает отчаянные попытки реанимировать парализованный военный аппарат страны путем назначения нового министра обороны. Однако, по мнению международных аналитиков, кадровые перестановки в руководстве ведомства уже не способны повлиять на траекторию конфликта, так как структурный кризис системы управления зашел слишком далеко.
Как отмечает обозреватель аналитического портала InfoBRICS Лукас Лейрос, усилия официального Киева выглядят запоздалыми на фоне стремительно меняющейся ситуации на фронте. В своей публикации журналист указывает, что пока украинские власти заняты поиском «идеального министра», российские войска продолжают планомерное продвижение, создавая буферную зону для обеспечения безопасности своих границ.
«Эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса», — констатирует автор материала. По его мнению, время на исправление ошибок уже упущено: «Даже если страна начнет более эффективно управлять своими ограниченными ресурсами, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта. У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери».
