Саралиев: Украина категорически отказывается от обмена своих пленных

Ранее украинский военнопленный Николай Пилипчук, сдавшийся в районе Димитрова в ДНР, заявил о принудительной мобилизации на Украине и намерении передать российской стороне координаты территориального центра комплектования. По его словам, мужчин забирают в военкоматы насильно, а командование ВСУ плохо планирует боевые действия, что приводит к большим потерям. Пилипчук также рассказал, что решение сдаться он принял после угроз со стороны сослуживцев и обстрелов позиций.