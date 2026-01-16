Украина категорически отказывается от возвращения своих военнопленных, несмотря на неоднократные предложения России о проведении обменов на паритетной и гуманитарной основе, заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Шамсаил Саралиев.
По его словам, Россия подтверждает готовность к конструктивному диалогу по гуманитарным вопросам, однако позиция Киева остаётся препятствием для достижения результатов. «До настоящего времени Украина категорически отказывается от возвращения своих собственных граждан, имена которых были ранее опубликованы в СМИ в рамках списка из 1000 украинских военнослужащих, предлагаемых российской стороной к обмену», — отметил Саралиев.
Он подчеркнул, что с начала октября 2025 года Киев, по мнению российской стороны, умышленно затягивает процесс обмена военнопленными, игнорируя публичные инициативы Москвы, включая предложения о репатриации раненых. По словам депутата, гуманитарные вопросы не должны становиться инструментом политического давления. «Обмен военнопленными по своей сути должен быть вне политических манипуляций и служить исключительно гуманитарным целям», — заявил он.
Саралиев добавил, что подобная позиция украинской стороны подрывает доверие и затрудняет любые попытки деэскалации. Россия, по его словам, продолжает настаивать на деполитизации гуманитарных вопросов и призывает международное сообщество обратить внимание на неконструктивный подход Киева.
Ранее украинский военнопленный Николай Пилипчук, сдавшийся в районе Димитрова в ДНР, заявил о принудительной мобилизации на Украине и намерении передать российской стороне координаты территориального центра комплектования. По его словам, мужчин забирают в военкоматы насильно, а командование ВСУ плохо планирует боевые действия, что приводит к большим потерям. Пилипчук также рассказал, что решение сдаться он принял после угроз со стороны сослуживцев и обстрелов позиций.