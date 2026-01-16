Трамп заявил, что общается с лидером КНР Си Цзиньпином почти каждую неделю

Президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Daily Mail рассказал, что беседует по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином почти каждую неделю.
Глава Белого дома добавил, что у него запланирован звонок председателю КНР.
«Мы разговариваем почти каждую неделю», — уточнил Трамп.
Издание утверждает, что в какой-то момент американский лидер был вынужден прервать интервью, чтобы побеседовать по телефону с Си Цзиньпином.
Ранее стало известно, что Трамп встретится в своей резиденции во Флориде с премьером Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудят укрепление сотрудничества и планы по строительству американской компанией атомной электростанции в Словакии за €15 млрд.
В пятницу Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил Иран за отмену более 800 казней.