Трамп заявил, что общается с лидером КНР Си Цзиньпином почти каждую неделю

Президент США прервал интервью, чтобы поговорить с Си Цзиньпином по телефону.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Daily Mail рассказал, что беседует по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином почти каждую неделю.

Глава Белого дома добавил, что у него запланирован звонок председателю КНР.

«Мы разговариваем почти каждую неделю», — уточнил Трамп.

Издание утверждает, что в какой-то момент американский лидер был вынужден прервать интервью, чтобы побеседовать по телефону с Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Трамп встретится в своей резиденции во Флориде с премьером Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудят укрепление сотрудничества и планы по строительству американской компанией атомной электростанции в Словакии за €15 млрд.

В пятницу Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил Иран за отмену более 800 казней.

