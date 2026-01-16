800 виселиц: Трамп раскрыл тайну отмены удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп лично принял решение об отмене военного удара по Ирану, никто его в этом не убеждал. Американский лидер сообщил об этом журналистам на лужайке у Белого дома перед вылетом в штат Флорида на выходные. По совам главы Белого дома, решающим фактором стала внезапная отмена иранскими властями массовых казней участников антиправительственных протестов, которые должны были состояться в минувший четверг.
Как сообщает ТАСС, американский лидер опроверг слухи о том, что представители арабских государств или Израиля пытались повлиять на его позицию. «Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил», — подчеркнул президент. Он пояснил, что именно угроза неминуемого американского удара заставила Тегеран отступить от планов по кровавой расправе над оппозицией.
По данным Трампа, иранский режим планировал провести «более 800 казней путем повешения», однако в последний момент отказался от этих намерений. «Они никого не повесили. Они отменили это. Это сильно повлияло», — констатировал Дональд Трамп, при этом не уточнив, является ли решение не атаковать Иран окончательным.
Ранее зарубежные СМИ и правозащитные организации сообщали, что силовики Тегерана использовали беспилотники и вооруженные отряды для подавления выступлений, а количество погибших в ходе столкновений достигло двух тысяч человек. Несмотря на то что в последние дни на улицах иранских городов воцарилось относительное спокойствие, Дональд Трамп продолжает хранить интригу относительно дальнейших действий Вашингтона. На вопрос журналистов о том, остается ли в силе его обещание о поддержке протестующих, которая «уже в пути», президент ответил уклончиво: «Мы посмотрим».