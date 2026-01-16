800 виселиц: Трамп раскрыл тайну отмены удара по Ирану

Ранее зарубежные СМИ и правозащитные организации сообщали, что силовики Тегерана использовали беспилотники и вооруженные отряды для подавления выступлений, а количество погибших в ходе столкновений достигло двух тысяч человек. Несмотря на то что в последние дни на улицах иранских городов воцарилось относительное спокойствие, Дональд Трамп продолжает хранить интригу относительно дальнейших действий Вашингтона. На вопрос журналистов о том, остается ли в силе его обещание о поддержке протестующих, которая «уже в пути», президент ответил уклончиво: «Мы посмотрим».