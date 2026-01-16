Ричмонд
Путин призвал определить ответственность при авариях гражданских БПЛА

Путин заявил о необходимости выработать юридические алгоритмы при ЧП с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость разработки методов установления ответственности за действия и бездействие беспилотных летательных аппаратов в случае их участия в транспортных инцидентах на территории страны. Об этом Путин заявил на совещании по развитию автономных систем 16 января.

«Выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях и бездействие беспилотников в ходе транспортных происшествий», — указал президент.

Также глава государства отметил, что это сложная задача, но ее обязательно нужно решить. Грядет эра, когда на улицах российских городов будет огромное количество беспилотников. И как регулировать их работу и последствия их действий — нужно решать уже сейчас.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал вплести роботов-доставщиков в юридическое поле для устранения неясностей и спорных моментов.

