Трамп объяснил решение не бомбить Иран

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя», — объяснил Трамп.
Также президент США похвалил власти Ирана за отказ от казни протестующих.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.
