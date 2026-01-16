Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил решение не бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Sky News заявил, что сам решил не бомбить Иран.

Источник: Reuters

«Меня никто не убеждал. Я убедил сам себя», — объяснил Трамп.

Также президент США похвалил власти Ирана за отказ от казни протестующих.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше