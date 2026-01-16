Ричмонд
Путин заявил, что мир сейчас переживает революцию в области транспорта

Владимир Путин заявил о колоссальном шаге России в развитии государства благодаря прогрессу в сфере транспортных систем.

Источник: Комсомольская правда

Россия и весь мир в настоящий момент переживают революцию в области транспортных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автономных систем в стране.

«И в нашей стране, да и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что именно благодаря прогрессу в сфере транспортных систем и флота, а также строительству новых железнодорожных магистралей, России удалось сделать колоссальный шаг в развитии государства.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о востребованности отечественного опыта в сфере беспилотных систем во всем мире. Президент отметил, что российские продукты и опыт сограждан в данной сфере ждут во многих странах.