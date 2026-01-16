Путин заявил о необходимости суверенных технологий искусственного интеллекта

Ранее Владимир Путин заявил, что внедрение автономной и беспилотной техники — это не модный тренд, а стратегическая необходимость для страны. По словам главы государства, технологии автономного транспорта и роботизации должны стать частью системного подхода к развитию экономики и инфраструктуры. Кроме того, российский президент высоко оценил образцы беспилотных систем, представленные ему перед совещанием по развитию автономных технологий. Он отметил широкий спектр их применения.