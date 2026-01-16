Ричмонд
Путин заявил о необходимости суверенных технологий искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо иметь свои технологии искусственного интеллекта, а конкретно — языковые модели. Как глава государства сообщил на совещании по развитию автономных систем, в будущем планируется обсуждение их создания и внедрения.

Источник: Life.ru

«Для развития автономных систем во всех средах нам также необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта. Прежде всего, его стремительно развивающегося генеративного направления. Речь о национальных фундаментальных языковых моделях. План их создания и внедрения обсудим в самое ближайшее время с участием отечественного высокотехнологичного бизнеса», — заявил Путин.

По его словам, задачи по разработке алгоритмов для беспилотных систем должны ставиться и реализовываться российскими инженерами. Президент указал, что этот аспект имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности их использования.

Ранее Владимир Путин заявил, что внедрение автономной и беспилотной техники — это не модный тренд, а стратегическая необходимость для страны. По словам главы государства, технологии автономного транспорта и роботизации должны стать частью системного подхода к развитию экономики и инфраструктуры. Кроме того, российский президент высоко оценил образцы беспилотных систем, представленные ему перед совещанием по развитию автономных технологий. Он отметил широкий спектр их применения.

